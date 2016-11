© AFP

An engem Elektrizitéitswierk am Oste vum Land war eng Plattform agebrach. Wéi et vu lokale Medien heescht, wier vill Aarbechter ënnert der Stee begruewe ginn. Wéi vill genee ass nach net gewosst. Och iwwert d'Ursaach vum Accident ginn et nach keng Präzisiounen.