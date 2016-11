No engem Artikel iwwer presuméiert Kanneraarbecht bei der Produktioun vun den Eeër an der Kinderüberraschung, ass de Parquet a Rumänien mat der Affaire chargéiert. Wéi et heescht géifen Iwwerpréiwungen gemaach ginn.De Produzent Ferrero huet entsat an zudéifst besuergt op den Artikel an der britescher Boulevardzeitung "The Sun" reagéiert. Do hat et geheescht a Rumänien géife Kanner fir en Hongerloun déi giel Eeër fëllen. Fir 1.000 Stéck géifen ëmgerechent 4,43 Euro bezuelt ginn an d'Kanner missten bis zu 13 Stonnen den Dag schaffen.Ferrrero schreift de Soustraitanten u sech en Ethik-Code fir, deen ënnert anerem Kanneraarbecht verbitt.