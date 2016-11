Wéinst dem Streik bei der Lufthansa falen e Freideg an Däitschland - an net nëmmen do - op en Neits 830 Flich aus.

Och Lëtzebuerg ass e Freideg vum Streik betraff an zwar bei de Volen vun an op Frankfurt a München - déi sinn annuléiert:

Luxembourg-Francfort départ 11h05

Francfort-Luxembourg départ 9h45

Munich - Luxembourg départ 11h20

Luxembourg- Munich départ 13h00

Dat mellt d'Lufthansa op d'mannst emol op hirem Internetsite.



Hannergrond vum Streik sinn d'Tarifverhandlungen, déi een Echec waren. Vun där aktueller Streikaktioun sinn allerdéngs just Volle vun der Lufthansa betraff, aner Duechtergesellschaften wéi Germanwings, Swiss an Austrian Airlines sinn net concernéiert. Et ass schonn déi 14. Streikaktioun.



LuxAirport réit de Passagéier sech um Internet ze informéieren, ier si sech op de Wee op de Findel maachen.



