De Vainqueur vum éischten Tour vun de Primäre bei der Droite de leschte Sonndeg, François Fillon huet versprach, d'Land duerch massiv Aschnëtter nees fit ze maachen a fir Vollbeschäftegung ze suergen.



Säi Konkurrent Alain Juppé huet dogéint betount, dass hie Reformen ouni Brutalitéit ustrieft. De Fillon huet ënnert anerem wëlles, net manner wéi 500.000 Plazen am ëffentlechen Déngscht ze sträichen an d'Staatskeess ëm 100 Milliarden Euro ze entlaaschten.



Während de Fillon d'Sanktioune géint Russland wëll ophiewen, wëll de Juppé se bäibehalen.



Den zweeten Tour vun de Primäre bei der Droite ass e Sonndeg. Am éischten Tour war de fréiere franséische President Nicolas Sarkozy iwwerraschend eliminéiert ginn.



De Ballotage e Sonndeg schéngt scho sou gutt wéi decidéiert. Leschten Ëmfroen no kéim de Fillon nämlech op 65% vun de Stëmmen a de Juppé op 35%, sou dass de François Fillon bei de Presidentiellen d'nächst Joer am Abrëll dierft fir déi Konservativ an d'Course goen. Et gëtt domadder gerechent, dass hien op d'Cheffin vum Front National, Marine Le Pen trëfft.