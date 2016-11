An enger Struktur a Bulgarien hunn d'Beamten an der Nuecht op e Freideg ronn 300 Flüchtlinge festgeholl, no stonnelaangen Affrontementer mat der Police.

24 Polizisten an zwee Migrante solle blesséiert gi sinn, wéi de bulgaresche Premierminister Boiko Borissow an enger éischter Reaktioun sot.



Dee brutale Protest hat en Donneschdeg den Owend ugefaangen, nodeems déi zoustänneg Autoritéiten decidéiert haten, dass d'Flüchtlingen d'Lager net méi dierfte verloossen.

Ronn 3.000 Persoune sinn an dem betraffene Lager ënnerbruecht.



An engem Lager op der griichescher Insel Lesbos hu rose Flüchtlingen ee Feier geluecht, nodeems duerch eng Gasexplosioun eng Fra vu 66 Joer an ee klengt Kand vu 6 Joer ëm d'Liewe komm waren. D'Mamm vum Kand an zwee weider Kanner goufe ganz uerg verwonnt.