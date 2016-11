Nom trageschen Ongléck um Donneschdeg op engem Schantjen an engem Elektrizitéitswierk ass de Bilan vun den Affer weider an d'Luucht gaangen.

Op d'mannst 74 Mënschen hunn hiert Liewe gelooss.Déi meescht vun hinne konnte bis en Donneschdeg den Owend identifizéiert ginn.Eng Plattform bannen an engem vun de Killtierm war um Moien an e Koup gefall.Eng ganz Partie Aarbechter si mat erofgefall.Vill vun den Affer goufen ënnert engem Koup vu Metall, Brieder an Zement begruewen.D'Ursaach vum Ongléck ass nach net bekannt.