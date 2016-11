Wäisshelmer retten e Jong zu Aleppo ...

Den de Mistura huet op en Neits en dréngenden Appell gemaach, fir eng politesch Léisung am syresche Biergerkrich ze fannen.Hie sot an engem Interview mat der Süddeutschen Zeitung, dass de Konflikt net duerch eng militäresch Léisung op Dauer kéint geléist ginn. Hien hätt awer no enger Visite a Syrien den Androck, dass déi syresch Regierung déi fest Intentioun huet, ënnert anerem zu Aleppo eng séier militäresch Decisioun unzestriewen."Wann d'Attacken op déi syresch Stad mat där aktueller Intensitéit viru ginn, gëtt et bis Chrëschtdag den Oste vun Aleppo net méi", sou den de Mistura weider. Hie geet iwwerdeems dovunner aus, dass et de Regierungstruppe geléngt, den Oste vun der Stad aus den Hänn vun de Rebellen zeréckzëerueweren, wann dëse bis komplett zerstéiert ass.Dat wier awer eng grouss Tragedie fir d'Leit, déi nach do liewen. Doduerch géifen nees Zéngdausende vu Mënsche flüchten.