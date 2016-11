De Viktor Orban

Dat sot den Orban an engem Interview mat enger ungarescher Dageszeitung. Do virdrun hat hien eng éischte Kéier mam Trump telefonéiert. Hien hätt d'Invitatioun acceptéiert, well hie scho laang net méi zu Washington war. Hie wier vun den USA bis ewell ëmmer als ee schwaarzt Schof behandelt ginn, sou den Orban.Den ungaresche Premier war deen eenzege Regierungschef vun engem EU-Land, deen d'Wahlvictoire vum Trump euphoresch begréisst huet.D'EU an och d'USA haten dem Victor Orban een autoritären Regierungsstil virgeheit. Den ungaresche Premier huet säi Land mat engem héijen Zonk géintiwwer Flüchtlingen isoléiert.