En Zuchaccident am Iran huet op d'mannst 31 Mënschen d'Liewe kascht. Iwwer 70 goufe blesséiert. Zwee Zich sinn am Norde vum Land aneneegerannt.

Méi wéi 70 Persounen hu missen an d'Klinik bruecht ginn.Wéi et an der Press heescht, wier een Zuch an deen anere gerannt, wéi deen an enger Gare stoung.