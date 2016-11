© AFP (Archivbild)

Nodeems de leschte Weekend a Frankräich 7 Terrorverdächteger festgeholl gi waren an der zwee nees fräigelooss gi sinn, goufen déi aner 5 um Freideg wéinst terroristeschen Aktivitéiten inculpéiert.Déi 5 Männer, esou de Procureur d'État François Mollins e Freideg an der Mëttesstonn, goufe vun der Terrormiliz Islamesche Staat ferngesteiert.Se wollte kuerzfristeg, wahrscheinlech den nächsten Donneschdeg, 1. Dezember, zouschloen. Wou genee gouf net präziséiert.Am Virfeld hat et geheescht, dass virun allem de Paräisser Raum viséiert gi wier mat de Champs-Elysées, enger Metrosstatioun, dem Sëtz vun der franséischer PJ oder nach Euro-Disney.Bei deene 5 handelt et sech ëm zwee Fransousen, ee Franco-Tunesier, ee Franco-Marokkaner an ee Marokkaner.Bei de Perquisitioune goufen e sëlleche Waffe fonnt, haaptsächlech Pistoulen a Maschinnepistoulen. Parallel vill Munitioun a Bores wéi och Uweisungen, weider Waffen fir Attentater ze besuergen.D'Police huet och Dokumenter fonnt, an deenen den Islamesche Staat an de Märtyrer-Doud verherrlecht ginn.