Wéi et zum Accident tëschent deenen zwee Autoe komm ass, ass de Moment nach net gewosst.



Aus dem enge Gefier hunn d'Pompjeeën den 23 Joer ale Fuerer a seng 28 Joer als Bäifuererin misse mat schwéierem Material erausschneiden. Si goufe mat Rettungshelikoptere vum ADAC an der Lëtzebuerger Air Rescue op Tréier respektiv Wittlich an d'Klinik geflunn.



De 75 Joer ale Chauffeur aus dem aneren Auto gouf mat enger Ambulanz op Prüm an d'Klinik gefouert.



Déi dräi Persoune goufe schwéier blesséiert et besteet awer keng Liewensgefor méi.



Nom Accident hat d'L1 fir eng Zäitche misse komplett gespaart ginn.

Am Asaz waren zwee Dokteren, Ambulanze vu Prüm, Winterspelt a St. Vith, d'Pompjeeë vu Bleialf an Winterspelt, d'Pont et Chaussée vu Prüm, d'Rettungshelikoptere vum ADAC an der Aire Rescue Lëtzebuerg an d'Police vu Prüm.

Zéie vum Accident gi gebieden sech bei der Police vu Prüm ze mellen. Tel: 0049 6551-9420