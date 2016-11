© AFP

Porträt vum Fidel Castro / vum Monique Kater



Wéi et vun der kubanescher Staatstëlee heescht, wier de laangjärege kubanesche Staatschef am Alter vun 90 Joer gestuerwen. De Maximo Lider ass, den Informatiounen vu sengem Brudder Raúl no, um 22.30 Auer Lokalzäit zu Havana entschlof. De Raúl Castro hat virun 10 Joer, 2006, de Pouvoir fir d'éischt provisoresch an dunn 2008 definitiv iwwerholl.

De kubanesche Revolutionär op engem vu senge leschten Optrëtter. Gebridder Castro De Fidel Castro de 4 Januar 1959 Den Ernesto Che Guvara an de Fidel Castro den 1 Januar 1960 zu Havana. © Cuba's Council of State Archiv « ZréckWeider »

De Fidel Alejandro Castro Ruz, wéi e mam ganzen Numm geheescht huet, war ënnert anerem Regierungschef, Staatspresident a Chef vun der Kommunistescher Partei vu Kuba. Hie war den 13. August 1926 zu Biran, am Oste vu Kuba, op d'Welt komm, gouf zu 15 Joer Prisong veruerteelt, souz der zwee, an him ass 1959 d'Revolutioun gelongen ... den Affekot am Costume-Kabrio gouf a bleift bis haut Chef vun der "Revolución" ...Mat enger Amtszäit vun engem knappen hallwe Joerhonnert, 47 Joer, vun 1959 bis 2006, war de Castro de längsten net-monarchesche Staatschef vun allen Zäit a huet och no sengem krankheetsbedéngte Réckzoch an der aktiver Politik d'Geschécker op der sozialistescher Insel am Hannergrond mat geleet. Den 13. August dëst Joer nach hat déi vun de bekanntste Perséinlechkeeten op der internationaler Politbühn nach hiren 90. Gebuertsdag gefeiert.De Fidel Castro war mat senger Beweegung vum 26. Juli déi dreiwend Kraaft vun der kubanescher Revolutioun déi zu der Chute vum Diktator Batista gefouert huet. Hien huet bal all seng Géigner iwwerlieft. Um Kongress vun der Kommunistescher Partei am Abrëll dëst Joer, huet en awer virun den Delegéierte gemengt "Mir kommen all un d'Rei".Déi historesch Relace vun den diplomatesche Bezéiungen tëscht Kabu an den USA no engem hallwe Joerhonnert Äiszäit huet hien bis zu lescht mat Skepsis begleet.De Castro soll, ganz sengem Wonsch no, an den éischte Stonne vum Dag nach um Samschdeg ageäschert ginn. Detailer iwwert eng Trauerfeier si fir den Ament nach keng bekannt. De Raúl Castro huet och weider keng Informatioune ginn, u wat säi Brudder gestuerwen ass.