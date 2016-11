Lufthansa hat de Piloten eng Hausse an der Pai vu 4,4% proposéiert. Als Konterpartie soll den Alter fir an déi bezuelte Prepensioun gehéicht ginn.

Ale Wäin an neie Schläich, esou nennt d'Gewerkschaft Cockpit déi nei Offer vun der Lufthansa am Kader vum Sträit iwwert de Kollektivvertrag an huet d'Propos dowéinst e Freideg den Owend refuséiert. D'Lufthansa hat de Piloten eng Hausse an der Pai vu 4,4% amplaz vun 2,5 proposéiert. Als Konterpartie soll den Alter fir an déi bezuelte Prepensioun gehéicht ginn. Déi Propos wier awer schonn zwee Méint al, sou Cockpit.De Streik geet also virun. Um Sonndeg solle keng Flich ausfalen, ma duerno wiere weider Streikaktioune méiglech, sou d'Pilotegewerkschaft.