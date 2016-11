Déi Gréng Kandidatin bei den US-Wahlen Jill Stein huet ugefrot, datt d'Stëmmen vun de Presidentiellen am Bundesstaat Wisconsin nei ausgezielt ginn.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Dat selwecht wëll d'US-Presidentschaftskandidatin fir Pennsylvania a Michigan erreechen. Wisconsin ass ee vun deene Staaten an deene sech den Donald Trump den 8. November ganz knapp géint d'Hillary Clinton duerchgesat hat. Der grénger Presidentschaftskandidatin no, hätt et statistesch Anomalie ginn. D'Wahlkommissioun huet matgedeelt, scho mat de Preparativen ugefaangen ze hunn, fir nach emol nei auszezielen. D'Prozedur muss bis spéitstens den 13. Dezember ofgeschloss sinn.