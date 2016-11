Internat.: Am meeschte gelies

En éischte Verdacht war am Oktober opkomm an d'Enquête, déi doropshi gemaach gouf, huet den éischte Verdacht dunn och confirméiert. Géint de Beamten leeft elo eng Disziplinarenquête.D'Reichsbürgerbeweegung an Däitschland setzt sech aus verschiddenen sektenaartege Gruppen vu Verschwörungstheoretiker, iwwer Rechtsextremer zesummen, déi behaapt dat däitscht Räich géit nach ëmmer bestoen.