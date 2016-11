No de Wiederen an Italien ginn zwou Persoune vermësst. Eng an der Géigend vun Turin, eng aner op Sizilien.

No der Äerdbiewe-Serie war Italien elo mat heftegem Reen konfrontéiert. Am Piemont gouf déi héchst Alerte rouge antëscht opgehuewen. Déi italienesch Protection civile huet awer nach keng Entwarnung ginn. A Ligurien gëlt de sougenannten "gielen Alarm". Do ginn d'Autoritéiten dovunner aus, datt d'Wiederen Materialschued an Héicht vun 100 Milliounen Euro hannerlooss hunn.