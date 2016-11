Der Presidentin Park gëtt reprochéiert, an eng Korruptiounsaffär verwéckelt ze sinn.

An der südkoreanescher Haaptstad Seoul sinn um Samschdeg op en Neits méi ewéi honnertdausend Leit op d'Strooss gaangen, fir do de Récktrëtt vun der südkoreanescher Presidentin Park ze fuerderen. Et ass de fënnefte Weekend noeneen, datt manifestéiert gëtt.