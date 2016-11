© AFP

De Gewënner vu leschte Sonndeg François Fillon geet als klore Favorit an d'Course. De fréiere Premier an Deputéierten vu Paräis krut am éischten Tour méi wéi 44% Zoustëmmung.Déi méi wéi 10.000 Wahlbureauen maachen um 08.00 Auer hir Dieren op. Gewielt gëtt bis 19.00 Auer den Owend. A verschiddenen Territoires d'Oute d'Mer hunn d'Fransousen schonn e Samschdeg gewielt. Mat éischte Resultater gëtt e Sonndeg den Owend vun 20.30 Auer u gerechent.Laang hat keen a Frankräich mam François Fillon gerechent. De Mister Nobody huet eréischt kuerz virum éischten Tour Terrain bei de Wieler gutt gemaach a konnt sech domadder dann och géint de fréiere President Nicolas Sarkozy duerchsetzen, dee jo no senger Defaite e Sonndeg der Politik de Réck gedréint huet.Frankräich wielt am Abrëll a Mee dat anert Joer en neie President. De Kandidat vun der Droite huet gutt Chancen an de Ballotage ze kommen an do mat aller Wahrscheinlechkeet géint d'Marine Le Pen vum Front National untrieden.