D'Schwäizer stëmmen an engem Referendum iwwert den Zäitplang of wéi séier d'Land aus der Atomkraaft erausklamme soll.

Eng Initiativ vun de Gréngen gesäit fir d'Lafzäit vun de 5 Atomreakteren an der Schwäiz op 45 Joer ze limitéieren. Sollt sech eng Majoritéit dofir ausschwätzen, wat net ausgeschloss ass, missten all d'Kraaftwierker bis spéitstens 2029 vum Netz. D'Atomkraaftwierk Beznau un der däitscher Grenz misst souguer schonn dat anert Joer ausgeschalt ginn. Et ass dat dat eelsten Atomkraaftwierk op der ganzer Welt. Beznau ass schonn 1969 a Betrib gaang.D'Regierung an der Schwäiz warnt virun negative Konsequenzen op d'Energieversuergung vum Land. Déi lescht Sondagen hunn e ganz serréierte Vote viraus gesot.