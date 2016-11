© AFP

Alleng zu Buenos Aires hu sech Zéngdausende Leit un der Manifestatioun, am Kader vum Internationalen Dag fir en Enn vun der Gewalt géint Fraen, bedeelegt. Ähnlech Protestmärsch gouf et ënnert anerem am Chile, Uruguay, Kolumbien a Mexiko.D'Manifestanten hunn och fir den 8. Mäerz zu engem weltwäite "Fraestreik" opgeruff. Wéi et heescht, hätte sech schonn Aktivistinnen an Däitschland, Russland oder nach Südkorea zum Beispill ugeschloss.An engem Sondage, deen e Freideg eraus komm ass, soen 97% vun de Fraen an Argentinien, datt si schonn emol sexuell belästegt goufen. 79% wieren virun allem am Bus oder Zuch begrapscht ginn.