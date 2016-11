En déidlechen Accident gouf et an der Nuecht op e Sonndeg a Bayern, an der Géigend vu Memmingen. 4 Teenager sinn dobäi ëm d'Liewe komm.

© AFP

Wéi d'Police vu Bayern schreift, war den 18 Joer ale Chauffer géint 23.00 Auer mat 4 weidere Jugendlechen am Alter vu 16 a 17 Joer ënnerwee, wéi en op der naasser Stroooss a mat héijer Vitesse an enger laanger Rietskéier d'Kontroll iwwert säi Won verluer huet.Den Auto ass no lénks geschleidert a krut do e Bam mat sou enger Wucht ze paken, dass de Won an 2 Deeler gerappt gouf. De Chauffer an 3 vun de 4 Passagéier waren op der Plaz dout. Ee Jugendlechen konnt spéider ganz uerg verwonnt gebuerge ginn a koum an d'Spidol.