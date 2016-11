© cducsu.de

Eng Porte-Parole vun der CDU Nordrhein-Westfalen huet matgedeelt, dass de Peter Hintze am Alter vu 66 Joer an der Nuecht op e Sonndeg verscheet ass. De Politiker stoung der Kanzlerin Angela Merkel no a souz zanter 1990 fir d'CDU am Bundestag.