Bei Ausenanersetzungen tëscht engem Stamm an der Police, sinn am Uganda op d'mannst 15 Mënschen ëm d'Liewe komm, dorënner 4 Polizisten.

D'Supporter vum Bakonzo-Stamm haten eng Policestatioun westlech vun der Haaptstad Kampala ugegraff. Déi genannte Souche ënnerstëtzt de west-ugandesche Kinnek Mumbere, dee just symbolesch Pouvoiren huet an dee sech - wéi et schéngt - gäre vun Uganda ofspléckt