D'Atomkraaftwierk zu Beznau ass dat eelsten op der Welt. © AFP

D'Schwäizer refuséieren an engem Referendum en Zäitplang, fir e méi séiert Erausklammen aus der Atomenergie. Gutt 54 Prozent vun de Leit hunn um Sonndeg géint d'Initiativ gestëmmt, fir zum Beispill schonn d'nächst Joer 3 vun de 5 Zentralen am Land zou ze maachen.D'Sondagen haten eigentlech e méi knappt Resultat viraus gesot, d'Wahlparticipatioun louch bei ronn 44%.Den Zäitplang hat virgesinn, datt d'Atomkraaftwierker an der Schwäiz maximal 45 Joer dierften a Betrib sinn an esou dat lescht spéitstens 2029 misst zougemaach ginn. Ronn 1/3 vum Stroum, deen an der Schwäiz genotzt gëtt, gëtt iwwer Atomkraaft hiergestallt.Fir déi däitsch Gréng ass et e schwaarzen Dag fir de Schutz vu Mënsch an Ëmwelt. Si fuerderen elo, datt d'Bundesregierung méi Drock op d'Schwäi mécht, fir datt hir "Uraltmeiler" ofgeschalt solle ginn.