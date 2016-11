E Méinden ass e grousse Rassemblement op der Plaz vun der Revolutioun zu La Havana. Op dëser Plaz huet de Castro zu Liefzäite Riede virun enger Millioun Kubaner gehalen, sou zum Beispill um 1. Mee oder dem Nationalfeierdag de 26. Juli. Vun e Mëttwoch u soll dann d'Urn mam Castro sengen Äschen op Santiago de Cuba bruecht ginn, iwwert dee selwechte Wee, den dem Fidel Castro seng Truppen den 1. Januar 1959 benotzt hunn, wéi si an Havanna era marschéiert sinn.



An der Stad am Südoste vum Inselstaat soll de "máximo lider" e Sonndeg begruewe ginn.

Hie war e Freideg am Alter vun 90 Joer zu La Havana gestuerwen.



Éischt regulär Vollen tëscht La Havana an den USA

3 Deeg nom Doud vum kubanesche Revolutiounsleader Fidel Castro kënnt et e Méinden zu den éischte reguläre Vollen tëscht den USA an der Haaptstad vu Kuba, La Havana. Et sinn déi éischt Flich dohin zanter méi wéi 50 Joer.

American Airlines mécht e Méinden den Optakt, vu Miami a Florida aus.