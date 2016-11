Den Epizenter louch an der Géigend vum Mount Everest, ronn 150 Kilometer nordëstlech vu Kathmandu. Den nationalen Autoritéiten no, huet et sech ëm een Nobiewe vum schlëmme Biewe vum Abrëll zejoert gehandelt, bei dem ronn 9.000 Mënschen ëm d'Liewe komm waren an 22.000 blesséiert goufen.



Informatiounen iwwer méiglech Schied oder Affer ginn et nach keng.

An der Géigend vum Epizenter sinn d'Leit a Panik aus hiren Haiser gelaf. D'Biewe war och nach zu Kathmandu ze spieren.