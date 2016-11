De Gréngen Alexander Van der Bellen an de Rietsextremen Norbert Hofer sinn dobäi e puermol verbal unenee geroden; d'Neiwahle ware jo wéinst engem Formfeeler am zweeten Tour vun de Presidentewahlen am Mee néideg ginn.



De Van der Bellen huet dem Hofer virgehäit, zur Onsécherheet bäizedroen, andeems hie mat engem Austrëtt aus der EU dreeë géif; den Hofer huet an deem Kontext e Referendum ugekënnegt, sollt d'Tierkei an d'Unioun kommen oder Bréissel weider Muecht wëllen.