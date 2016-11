Den Accord soll um Méindeg an Holland vum belsche Kinnek Philippe an dem hollännesche Kinnek Willem Alexander ënnerschriwwe ginn. Dobäi handelt et sech ëm 3 Hektar Land un der Meuse.D'Stéck gëtt wéinst Aarbechte an de 60er Jore verkaf. Do war d'Richtung vun der Meuse, déi eng natierlech Grenz tëscht der Belsch an Holland gezeechent hat, verréckelt ginn. Geographesch gesinn, war do belschen Terrain op der hollännescher Säit. Dozou hat d'Belsch keen Accès, ouni duerch Holland mussen ze fueren. Dat hat der belscher Police Problemer gemaach.Et ass déi éischte Kéier, dass eng Grenz nei gezeechent gëtt, ouni dass virdru Waffen ausgepaakt goufen. Et wier eng praktesch Léisung, esou de Sekretär vun der concernéierter Gemeng. Et géife keng Leit do wunnen an d'Belsch géif doduerch och näischt verléieren.