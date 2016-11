D'Course ëm Schlësselpositiounen am Donald Trump senger Regierung geet an déi decisiv Phas.

Den Donald Trump an de Mitt Romney

De zukünftege President wëll no Informatioune vun amerikanesche Medien e schaarfe Géigner vun der Gesondheetsreform vum nach-President Barack Obama neie Gesondheetsminister maachen. Wéi d'New York Times an och aner Medie schreiwen, wier de republikaneschen Deputéierten Tom Price fir de Poste virgesinn. Den 62 Joer alen Dokter aus Atlanta mécht sech schonn zanter Joren dofir staark déi sougenannten "Obamacare" ofzeschafen.



Och de Poste vum Ausseminister wéi och dee vum Verdeedegungsminister sinn offiziell nach net besat. En Dënschde kënnt den designéierten amerikanesche President eng weider Kéier mam Mitt Romney zesummen. De Republikaner hat den Trump während dem Wahlkampf e puer mol hefteg kritiséiert. Seng Kandidatur fir de Poste vum Ausseminister ass dowéinst besonnesch bei den Trump-Supporter ferm ëmstridden. Si favoriséieren éischter de Rudy Giuliani, de fréiere Buergermeeschter vun New York. Och den Ex-Direkter vum CIA, David Petraeus gëtt fir de Poste vum Chefdiplomat gehandelt. Dëse kéim awer och fir de Poste vum Verdeedegungsminister a Fro. Als Favorit dofir gëllt awer de Generol James Mattis.



Den zukünftegen amerikanesche President Donald Trump huet och de Bundesstaat Michigan offiziell gewonnen. Hien hätt sech mat engem Virsprong vun 10.700 Stëmmen géint seng Kontrahentin Hillary Clinton duerchgesat. Dat huet de Wahlbüro e Méinden offiziell bekannt ginn. D'Resultat war därmoosse knapp, dass et bal dräi Woche gedauert huet, bis et definitiv feststoung. Domadder huet sech dem Trump säi Virsprong bei de Wahlmänner, ëm 16 op 306 géintiwwer 232 fir d'Hillary Clinton erhéicht. Allerdéngs goufen nach fir zwee Bundesstaaten eng Neiauszielung vun de Wahlziedelen ugefrot.