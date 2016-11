U Bord vun der Maschinn souz eng brasilianesch Fussballsequipe. De Fliger mat ronn 80 Passagéier war en Dënschden de Moie fréi op eemol vum Radar verschwonnen. Si ass an der Géigend vun der Stad Medellin erofgefall. Am Fliger souz d'Footballsequipe Chapecoense aus der éischter brasilianescher Liga. Si sollten an der Finale vum Südamerika-Cup géint déi kolumbianesch Equipe Atletico Medellin spillen.



D'Piloten hate kuerz virum Ongléck Problemer mat der Elektronik gemellt.



Et sollen Iwwerliewender ginn, huet de Fluchhafen vun Antioquia op Twitter matgedeelt. Déi lokal Autoritéite mellen, dass 6 Persoune blesséiert gebuerge gi wieren. Bei där verongléckter Maschinn huet et sech ëm ee Fliger vun enger bolivianescher Fluchgesellschaft gehandelt. U Bord waren 72 Passagéier souwéi 9 Leit Equipage.



Méi Detailer si fir de Moment nach net gewosst.



D'Spiller vun der brasilianescher Footballsequipe Chapecoense