Déi meescht vun hinne waren an iwwerfëllte Schlauchbooter an Direktioun Italien ënnerwee.

D'Zuel vun de Flüchtlingen, déi zanter dem Ufank vum Joer an Italien komm sinn, ass also op engem neien Héchststand.

Bis e Méinde sinn iwwer 171.000 Mënschen aus dem Mier gerett an an Italien bruecht ginn. Der UNO no, sinn eng 4.700 Männer, Fraen a Kanner an dësem Joer am Mëttelmier ëm d'Liewe komm.