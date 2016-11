Dem 51 Joer ale Mann mat däitschem Pass gëtt virgehäit, datt hien Interna aus dem Bundesamt ënnert falschem Numm an engem Chat weider ginn huet. Den däitsche Parquet huet de Mann verhafte gelooss.Eng Gefor fir d'Bundesamt für Verfassungsschutz oder dem Amt seng Mataarbechter hätt net bestanen, sou eng Spriecherin virun der Press. De Mann wier eréischt viru kuerzem agestallt ginn an hätt sech onopfälleg verhalen.Den däitsche Spiegel mellt, datt zu sengen Aufgaben gehéiert hätt, datt hien déi islamistesch Zeen an Däitschland observéiert. Ma wéi et schéngt wier den 51 Joer alen Däitsche schonn 2014 zum Islam convertéiert, ouni datt seng Famill et matkritt hätt. Viru ronn engem Mount sinn d'Autoritéiten op hien opmierksam ginn.Weider mellt de Spiegel, wéi och d'Welt, datt de Mann eng Bommenattack op d'Zentral vum Verfassungsschutz zu Köln geplangt hätt. Bei senger Entrevue hätt hien zouginn, datt dëst "im Sinne Allahs" wier. Onkloer ass awer, a wéi wäit hie seng Dot scho geplangt hat.De Mann hat am Internet ugebueden, fir weider sensibel Informatioune vum BfV ze verëffentlechen. Dat hat hien engem Chatpartner verroden, deen awer selwer e Member vum Verfassungsschutz war an an den Chatten no Informatioune gesicht huet. Bei him goufen och Späichermedie fonnt, wou Informatiounen iwwer Missiounen an d'Plaze vun de Missiounen drop waren.