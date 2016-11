De Barack Obama huet domadder op Rumeuren reagéiert, déi zanter der Wahlvictoire vum Donald Trump zirkuléieren. An de soziale Netzwierker war et scho méi wéi eng Kéier den Appell, dass déi aktuell First Lady sollt fir d'Demokraten am Joer 2020 an d'Course goe fir amerikanesch Presidentin ze ginn.



Si wier eng extrem douéiert Persoun an hätt een aussergewéinlechen Ëmgang mam amerikanesche Vollek, sou de Barack Obama, mä seng Fra wier ze vill sensibel fir sech politesch ze engagéieren.



D'Michelle Obama hat während dem Wahlkampf méi wéi eng engagéiert Ried gehalen an den Donald Trump deelweis hefteg attackéiert. Ambitioune fir amerikanesch Presidentin ze ginn, huet si no den Aussoe vun hirem Mann awer net.