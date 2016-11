Den UNO-Sécherheetsrot beréit e Mëttwoch an enger Drénglechkeetssëtzung iwwert déi humanitär Kris an der syrescher Stad Aleppo.

Déi aktuell Affrontementer kéinten dat schlëmmst Massaker un der Zivilpopulatioun zanter dem Zweete Weltkrich sinn, sou de franséischen UNO-Ambassadeur François Delattre.



Frankräich hat zesumme mat Groussbritannien dës Drénglechkeetssëtzung ugefrot. D'Vertrieder vun deene 15 Membere vum Conseil kréien e Mëttwoch e Rapport gemaach vum UNO-Spezialemissär fir Syrien Staffan de Mistura. Duerno soll de Sécherheetsrot iwwert d'Pläng berode fir weider Hëllefsliwwerungen op Aleppo an d'Evakuatioun vu Kranken a Blesséierten.



De briteschen UNO-Ambassadeur huet iwwerdeems en dréngenden Appell u Russland gemaach, Afloss ze huelen op déi syresch Regierung. D'Zukunft vun Aleppo géif an den Hänn leie vum Regime a Syrien a Russland.

No Estimatioune vum Internationale Comité vum Roude Kräiz si bannent de leschten 3 Deeg ronn 20.000 Zivilisten aus Aleppo geflücht.