Dat geet aus enger Ëmfro ervir, déi d'Bertelsmann-Fondatioun duerchféiere gelooss huet. D'Suerg ëm d'Suitte vun der Internationaler Verflechtung schéngt de Succès vu riets-nationale Parteien an Europa ze favoriséieren.



Wéi et heescht, wieren deemno Ängschte virun der Globaliséierung ee gemeinsame Critère vun se Sympathisante vu populistesche Gruppéieren, dee markéiert. Der Ëmfro no gesäit eng Majoritéit vu 55% vun den EU-Bierger d'Globaliséierung als eng Chance. 45% gesinn allerdéngs eng Gefor doranner. Dobäi gëllt, wat de Bildungsniveau méi niddreg ass an den Alter méi héich, ëmsou méi grouss ass d'Wahrscheinlechkeet, dass d'Leit géint eng Globaliséierung sinn. D'Ängschte virun enger Welt, déi ëmmer zesumme wiisst an enger Ekonomie déi zeréck geet, beaflossen och d'Astellung géintiwwer Politik a Gesellschaft. Sou gesinn däitlech iwwer zwee Drëttel vun de Sympathisante vun der AfD an Däitschland, dem Front National a Frankräich an der FPÖ an Éisträich d'Globaliséierung als Menace.