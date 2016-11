Eng 900 Kuerz-, Mëttel- a Laangstreckeflich goufe bis ewell gestrach an hu ronn 98.000 Passagéier concernéiert.

Internat.: Am meeschte gelies

© afp

Dat ass de Bilan vum Pilotestreik um Mëttwoch bei der Lufthansa am Kader vun den Tarifverhandlungen.De Streik kéint nach bis an den Dezember eran daueren, sou d'Bild Zeitung.Duerno wier et méiglech, datt d'Pilote vun Germanwings hir Aarbecht néier leeën.