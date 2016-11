© afp

Wéi et den Ament ausgesäit, ass de Fliger bei Medellin erofgefall, well e kee Sprit méi hat.Detailer wäerten d'Blackboxe bréngen, déi elo fonnt goufen.Iwwerdeems ass d'Zuel vun den Doudesaffer op 71 revidéiert ginn. Et ware manner Leit am Fliger, wéi ugeholl. 6 Persounen hunn iwwerlieft.