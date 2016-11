An enger Kofferminn koum et zu engem méi uergen Tëschefall

Um Dënschdegowend huet zu Polkowice a Polen de Buedem gewackelt, mat 4,4 ob der Richterskala war d'Äerdbiewe souguer zu Cottbus an Däitschland ze spieren.Op d'mannst zwee Biergaarbechter si gestuerwen a 6 Mënsche gin nach an der Kofferminn vermësst, well ee Schacht vun der Minn duerch d'Äerdbiewen zesummegefall ass.3 Persounen goufe blesséiert.