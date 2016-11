Eng 3. Kéier huet hie sech de WM-Titel geséchert an am Tiebreak 3:1 géint den Erausfuerderer Sergej Karjakin aus Russland gewonnen.

D'Finale zu New York no bal 3 Wochen intensiven Zweekampf war héich spannend. Wéi 10 vun den 12 Partien an de leschte Woche sinn déi éischt zwou Partië mat engem Remis op en Enn gaangen. D'Virentscheedung ass an der 3. Partie gefall. Ënnert dem Zäitdrock huet de Karjakin e Feeler gemaach. An der leschter Partie huet de Carlsen dunn de Sak zougemaach.





De Magnus Carlsen ass zanter dem November 2013 Schachweltmeeschter. Den norwegeschen Topstar kritt fir säin neien Titel 60% vun der WM-Boursse, déi bei 1,1 Milliounen Dollar läit.