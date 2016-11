Internat.: Am meeschte gelies

© AFP (Archivbild)

En Donneschde kënnt déi éischt Nummer op däitsch eraus. Et ass eng kleng Aventure, well een net genee weess, wéi d'Karikature beim däitsche Public ukommen. D'Opmierksamkeet ass jiddefalls ginn.



Zanter der islamistescher Attack op d'Redaktioun zu Paräis viru bal zwee Joer steet déi satiresch Zeitung weltwäit fir Meenungs- a Pressefräiheet – wann och ëmstridden.

En Donneschde kommen 200.000 Exemplaire vun der däitscher Editioun an d'Zeitungsbutteker. Virun allem gi Karikaturen an Texter vum franséischen Original iwwersat, mä et soll awer och eegenen däitsche Contenu ginn.