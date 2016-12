Internat.: Am meeschte gelies

© AFP-Archivbild

De Polizist hat am September op engem Parking zu Charlotte an North Carolina een Afroamerikaner erschoss, well dëse refuséiert hat, aus sengem Auto ze klammen, obwuel de Beamten hien e puer Mol dozou opgefuerdert hat.



D'Affekote vun der Famill soten, dass de Mann de Beamte wahrscheinlech net richteg verstanen hätt. Hien hätt sech d'lescht Joer uerg um Gehir blesséiert a dowéinst staark Medikamenter geholl.