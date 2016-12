An engem Telefonsgespréich, dat vu Pakistan ugefrot gi war, soll den Donald Trump de pakistanesche Premier als "een immense Kärel" bezeechent hunn. Dat geet aus dem Rapport ervir, deen dem Sharif säi Büro publizéiert huet. Hie géif erstaunlech gutt schaffen. All d'Pakistaner, déi hei géif kennen, wieren aussergewéinlech Leit, a mat déi intelligentsten.



An der Vergaangenheet hat den zukünftegen US-President gesot, dass een dem Pakistan Milliarde ginn hätt an nëmme Bedruch a Respektlosegkeet zeréckkrut. Pakistan wier kee Frënd vun den USA.



Den Donald Trump huet weiderhi gesot, dass hie bereet wier, alles ze maachen, fir Léisungen ze fannen. Hie géif dat perséinlech maachen.



D'Relatiounen tëscht den USA a Pakistan sinn den Ament zimlech äiseg. D'USA geheien de Pakistani vir, näischt ze maachen, fir géint Extremiste virzegoen, déi d'Nopeschlänner Afghanistan an Indien attackéieren an domadder och déi amerikanesch Intressien.