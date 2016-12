Internat.: Am meeschte gelies

Dat, wéi hien elo sot, am héijen Interessi vum Land".An enger Ried op der Télé huet den aktuelle President no 10 Minutten gesot, "Aussi j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle."

"Depuis mai 2012, j'ai agi pour redresser la France et la rendre plus juste. Aujourd'hui, les comptes publics sont assainis. (...) J'ai également voulu que notre modèle social soit conforté. (...) Dans ce contexte, j'ai voulu aussi placé la France en pointe de la lutte contre le réchauffement climatique. (...) J'ai voulu que l'école dispose de moyens indispensables. (...) J'ai fait avancé les libertés. (...) J'ai également modernisé notre démocratie avec la réforme territoriale avec la fin du cumul des mandats et avec la transparence.

L'engagement que j'ai pris c'était de faire baisser le chômage. J'ai pris tous les risques. (...) Les résultats arrivent plus tard que je l'avais escomptés mais ils sont là. (...) Le chômage reste à un niveau trop élevé. (...)

J'ai engagé nos forces armées au Mali, en Irak, en Syrie pour défendre nos valeurs. (...) J'ai voulu que soit maintenu la cohésion nationale, que nous puissions éviter les surenchères et nous avons tenu bon. (...) Sur les réfugiés, j'ai tenu à ce que la France prenne sa part.

Je n'ai qu'un seul regret, c'est d'avoir proposé la déchéance de nationalité. (...)

Voilà ce que j'ai fait. (...) Je porte un bilan et j'en assume toute la responsabilité. Dans cinq mois, vous aurez à faire un choix pour l'avenir de notre pays. (...) J'estime que le projet que porte François Fillon risque d'aggraver les inégalités. (...) Le plus grand danger c'est le protectionnisme.

Plus que quiconque, je mesure l'enjeu de la période qui s'ouvre. Comme président de la République, je dois diriger l'Etat jusqu'au terme de mon mandat. (...) Comme socialiste, parce que j'ai l'engagement de toute ma vie, je ne peux me résoudre à la dispersion de la gauche. (...) Pour ma part, je ne suis animé que par l'intérêt supérieur du pays.

Aujourd'hui je suis conscient des risques que feraient courir une démarche qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement de mon mandat. (...)

Vive la République et vive la France."