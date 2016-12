An enger Ried zu Cincinnati huet den Donald Trump dat annoncéiert: Hien ass eise Beschten!, sot den Trump virun dausende Supporter.

De Mattis war ënnert anerem am Irak an am Afghanistan am Asaz. Während der zweeter US-Invasioun am Irak huet hien 2004 d'Schluecht ëm Falludscha koordinnéiert, ee vun de bluddegste Kricher.

Zanter senger Pensionéierung huet hien ëmmer nees d'Regierung an d'Decisioune vum President Obama kritiséiert.

Zu Cincinnati am Ohio huet den Trump en Donneschde seng „Thank You“-Tournée ugefaangen. Hie wëll senge Wieler Merci soen an hien huet manner Steiere fir d'Salariéen an d'Betriber annoncéiert ... a manner Regelen. An d'USA konzentréiere sech nees méi op sech selwer, America first also. Globaliséierung wär an der Rei, wann de Fokus op den USA läit, sou den Donald Trump.

Hie wëll an den nächsten Deeg a Wochen an e puer Bundesstaate reesen, virun allem an d'Swing States, déi him d'Wahlvictoire bruecht hunn.