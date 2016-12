An enger gemeinsamer Erklärung hu si dem Gremium vun deenen 193 Memberlänner virgeheit, an hirer Responsabilitéit fir d'Mënschen a Syrien versot ze hunn. Déi am Ganzen 223 Organisatiounen, déi dëse Statement ënnerschriwwen hunn, kritiséieren an der Haaptsaach, dass d'UNO-Vollversammlung bis ewell näischt ënnerholl huet, wat d'Offensiv vun den Truppe vum syresche Staatschef Baschar al-Assad betrëfft. D'Offensiv gëtt vu Russland massiv aus der Loft ënnerstëtzt. D'Vollversammlung misst sou séier wéi méiglech fir eng Spezialsëtzung zesumme kommen, fir d'Attacken zu Aleppo an am Recht vu Syrien endlech ze stoppen, sou d'Fuerderung. Och missten d'Hëllefsorganisatiounen direkten Accès kréien, fir der Zivilpopulatioun ze hëllefen.



Bedéngt duerch déi katastrophal Situatioun an där syrescher Stad hunn en Donneschden den tierkesche President Erdogan an d'Kanzlerin Angela Merkel mateneen telefonéiert. Wéi et heescht, wiere si sech eens gewiescht, dass d'Efforte fir Hëllefsliwwerungen op Aleppo musse verstäerkt ginn. Wéi dem tierkesche President säi Büro matdeelt, hätt hien an dësem Gespréich mat der Bundeskanzlerin awer och seng Erwaardung däitlech gemaach, dass Däitschland konsequent géint déi verbuede kurdesch Aarbechterpartei PKK an d'Beweegung ronderëm de Fetullah Gülen muss virgoen.