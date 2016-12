Well d'Extremisten a Syrien an am Irak ëmmer weider u Pouvoir an Territoire verléieren, géif d'Gefor virun neien Attentater a Westeuropa klammen, heescht et an engem Rapport vun der europäescher Anti-Terrorismus-Unitéit Europol, deen e Freiden de Moien zu Den Haag publizéiert gouf.



Wéi draus ervir geet, géifen d'Geheimdéngschter dovunner ausgoen, dass sech an tëscht schonn e puer Dose potentiell IS-Terroriste kéinten an Europa ophalen. Weider Attentater an der EU, souwuel vun Eenzeltäter wéi och vu Gruppen, kéinte wahrscheinlech an nächster Zukunft duerchgefouert ginn. Frankräich ass den Experten no am meeschten a Gefor. Awer och d'Belsch, Däitschland, Holland a Groussbritannien kéinte méiglech Ziler sinn.