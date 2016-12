E Sonndeg wielen d'Éisträicher en neie President. En Donneschde war de leschten Televisiounsduell an do gouf et onerwaart hefteg Attacken.

Et ass haart hir gaangen tëscht dem fréiere Chef vun de Gréngen Alexander Van der Bellen an dem Rietspopulist Norbert Hofer an et war emotional. Den Toun war mat Momenter ganz rau. Wierder wéi „Ligen“ oder „Onwourecht“ sinn dacks gefall.

De Van der Bellen huet dem Hofer ënnerstallt, fir en EU-Austrëtt ze sinn, et just net kloer ze soen. Hie wär och ganz gutt mat der FN-Chefin Marine Le Pen.

Den Hofer huet gekontert, de Van der Bellen hätt gutt Relatioune gehat mam kubanesche Revolutiounsleader Fidel Castro.

Sou ass dat permanent weider gaangen.

An Analysen heescht et, den Duell hätt gewisen, datt och Debate mat Moderator kéinten entgleisen. D'Streidereien hätten deels un d'Spillschoul erënnert.

E Sonndeg ginn d'Éisträicher also wielen. Déi lescht Ëmfroe si ganz enk. Déi éischt Stéchwahl am Mee hat missen wéinst organisatoresche Feeler annuléiert ginn. Den Ersaz-Rendez-vous am Oktober hat misse verréckelt ginn, well d'Couverte fir d'Bréifwahl net richteg gepecht hunn.