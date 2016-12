Am Joer 2010 waren iwwer 9.000 Mënschen gestuerwen.



"Mir entschëllegen eis mam haitianesche Vollek", sot hien en Donneschden zu New York. D'Vereenten Natiounen hätten deemools net genuch gemaach, fir d'Epidemie an de Grëff ze kréien, an dat géif een éierlech bedaueren. Mënscherechtler a Fuerscher hate scho méi laang kritiséiert, dass sech duerch Blohelmer aus den Nepal d'Infektiounskrankheet, déi héich ustiechend ass, 2010 op Haiti ausgebreet hat.