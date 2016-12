Bei dëser Dier kéint et sech ëm d'Originaldier vum éischte vun den Nazie gebaute Konzentratiounslager handelen, déi am November 2014 geklaut gi war.Wéi et vun der däitscher Police heescht, hätten hir Kollegen an Norwegen eng Paart fonnt, déi op d’Beschreiwung vun där vun Dachau passe géif. Den Ament géif een dat préiwen.De Schrëftzug ass iwwerdeems eng Rekonstruktioun aus dem Joer 1965.