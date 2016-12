Et géing ee sech awer keng weider Suerge maachen, sot de chineseschen Ausseminister e Samschdeg de Moien, nodeems den Donald Trump e Freideg den Owend mat joerzéngtelaanger US-Diplomatie gebrach hat.Den designéierten US-President hat nämlech mat der taiwanescher Staatscheffin Tsai Ing-wen telefonéiert, obwuel d'Relatiounen tëscht der klenger Insel an den USA schonn 1979 ofgebrach goufen, fir méi enk mat de Chinesen ze kooperéieren.Am Gespréich soll et virun allem ëm déi enk Relatiounen tëscht den USA an Taiwan am Beräich vun der Wirtschaft, Politik an Sécherheet gaange sinn.Mat dem Geste riskéiert den Trump awer natierlech, d'Chinese géint sech opzebréngen.D'Wäisst Haus huet sech dofir direkt vun der Aktioun distanzéiert a Peking berouegt, dass et keng Ännerung an der amerikanescher Haltung vis-à-vis vun Taiwan géing gëtt.